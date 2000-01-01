Боровков Прокофий Spiridovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Прокофий Spiridovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

Мать: Боровкова Анисья

Рождение ребёнка
1711

Сын: Боровков Иван Prokofievich

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Боровков Наум

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Боровков Максим

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Боровков Емельян

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

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