Боровков Прокофий Spiridovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Рождение ребёнка
1711
Сын: Боровков Иван Prokofievich
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Боровков Наум
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Боровков Максим
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Боровков Емельян
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья