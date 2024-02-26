Газямов Смолин Захирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газямов Смолин Захирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газямова Луиза Смолиновна

Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газямова Марина Смолиновна

Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газямова Галина Смолиновна

Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газямова Светлана Смолиновна

Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газямова Раиса Смолиновна

Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газямова Кузнецова Тамара Александровна

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