Газямов Смолин Захирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газямова Луиза Смолиновна
Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газямова Марина Смолиновна
Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газямова Галина Смолиновна
Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газямова Светлана Смолиновна
Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газямова Раиса Смолиновна
Мать ребёнка: Газямова Кузнецова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно