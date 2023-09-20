Задорожный Елисей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожный Елисей Давидович

Задорожный Елисей Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1895

Дата смерти

28.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895

Отец: Задорожный Давид Еремеевич

Мать: Задорожная Фекла Максимова

Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Бракосочетание
13.05.1918

Жена: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Задорожный Георгий Елисеевич

Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
02.08.1922

Дочь: (Задорожная) Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Задорожный Алексей Елисеевич

Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
04.08.1931

Сын: Задорожный Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Смерть
28.01.1964
Рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.