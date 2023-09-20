Задорожный Елисей Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1895
Дата смерти28.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895
Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Бракосочетание
13.05.1918
Рождение ребёнка
20.04.1919
Сын: Задорожный Георгий Елисеевич
Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
02.08.1922
Дочь: (Задорожная) Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
27.03.1923
Сын: Задорожный Алексей Елисеевич
Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
04.08.1931
Сын: Задорожный Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна
Смерть
28.01.1964
Рак