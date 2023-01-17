Мазурин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурин Николай Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1823

Дата смерти

21.03.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.03.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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