Мазурин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти21.03.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1903
Смерть
21.03.1903