Козлов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Козлова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Козлова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Надежда

Смерть
Неизвестно

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