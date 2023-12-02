Орлова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Елена Петровна
Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Петр Иванович