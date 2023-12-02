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Орлова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1926

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: не указан

Мать: Леонтьева (Дьячкова) Василиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлова Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Елена Петровна

Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Орлов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Петр Иванович

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