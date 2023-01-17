Рыженькова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович
29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович
64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1861
Сын: Рыженьков Николай Федорович
Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович
64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно