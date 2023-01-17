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Рыженькова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рыженьков Петр Федорович

Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1861

Сын: Рыженьков Николай Федорович

Отец ребёнка: Рыженьков Федор Кириллович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Федор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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