Добронравов Капитон Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Добронравов Павел Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 01.11.1831
Сын: Добронравов Вадим Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 10.09.1833
Сын: Добронравов Аркадий Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 27.10.1834
Сын: Добронравов Валериан Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 06.02.1838
Сын: Добронравов Мариав Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Добронравов Александр Капитонович
Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна
Смерть
Около 1849