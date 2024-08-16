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Добронравов Капитон Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Добронравов Павел Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 01.11.1831

Сын: Добронравов Вадим Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 10.09.1833

Сын: Добронравов Аркадий Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 27.10.1834

Сын: Добронравов Валериан Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 06.02.1838

Сын: Добронравов Мариав Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Добронравов Александр Капитонович

Мать ребёнка: Добронравова Александра Петровна

Смерть
Около 1849

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