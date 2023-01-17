Дунова (Железцына) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти30.12.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Железцын Филипп Евдокимович
Мать: Железцына Прасковья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Козина Анна Аристарховна
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Назарова Акилина Аристарховна
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дунова Наталья Аристарховна
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кулагина Прасковья Аристарховна
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1843 ст.
Сын: Листанин Никон Аристархович
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1847 ст.
Дочь: Макарова Степанида Аристарховна
Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1890 ст.