Дунова (Железцына) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Железцына) Мария Филипповна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

30.12.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Железцын Филипп Евдокимович

Мать: Железцына Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Козина Анна Аристарховна

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Назарова Акилина Аристарховна

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дунова Наталья Аристарховна

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кулагина Прасковья Аристарховна

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1843 ст.

Сын: Листанин Никон Аристархович

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1847 ст.

Дочь: Макарова Степанида Аристарховна

Отец ребёнка: Дунов Аристарх Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Аристарх Яковлевич

Смерть
30.12.1890 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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