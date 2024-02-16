Сысоев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.2005
Сын: Сысоев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Максим Владимирович
Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно