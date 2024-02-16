Сысоев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.2005

Сын: Сысоев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Максим Владимирович

Мать ребёнка: Сысоева Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Светлана Александровна

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