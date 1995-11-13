Крупин Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1934

Дата смерти

13.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1934

Отец: Крупин Николай Иванович

Мать: Крупина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Любовь Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Любовь Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Любовь Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Любовь Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Любовь Трофимовна

Смерть
13.11.1995
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