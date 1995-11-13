Крупин Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1934
Дата смерти13.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1934
Рождение ребёнка
23.02.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.11.1995