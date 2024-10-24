Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1681
Отец: Василий Неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1701 и 1719
Жена: Ксения Григорьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Василий и Федор Васильевич. Василий 53 года и жена его Агафья Игнатьевна, 48 лет. У них дети Василиса, 16 лет, Фекла, 8 лет. Федор 38 лет и жена его Ксения Григор... Показать все
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 стр.Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722