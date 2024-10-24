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Федор Васильевич

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Василий Неизвестно

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1701 и 1719

Жена: Ксения Григорьевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Василий и Федор Васильевич. Василий 53 года и жена его Агафья Игнатьевна, 48 лет. У них дети Василиса, 16 лет, Фекла, 8 лет. Федор 38 лет и жена его Ксения Григор... Показать все
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 стр.Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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