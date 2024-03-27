Лаишев Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаишев Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лаишев Хасян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афия

Смерть
1960
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