Лаишев Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Лаишев Хасян
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афия
Смерть
1960