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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Никитовна

Отец ребёнка: Чегоняев Никита

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чегоняев Федор Никитович

Отец ребёнка: Чегоняев Никита

Колтовское, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Шеменкова Ксения Никитовна

Отец ребёнка: Чегоняев Никита

Колтовское, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитовна

Отец ребёнка: Чегоняев Никита

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