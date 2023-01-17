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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Никитовна
Отец ребёнка: Чегоняев Никита
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Чегоняев Никита
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Шеменкова Ксения Никитовна
Отец ребёнка: Чегоняев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитовна
Отец ребёнка: Чегоняев Никита