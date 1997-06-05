Фирсунина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсунина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1997

Отец: не указан

Мать: Фирсунина Елена Анатольевна

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