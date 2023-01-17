Бутылкина Ефросинья Никитична
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1786 ст.
Сын: Бутылкин Федор Мартинович
Отец ребёнка: Бутылкин Мартин Моисеевич
Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно