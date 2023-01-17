Бутылкина Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкина Ефросинья Никитична

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1786 ст.

Сын: Бутылкин Федор Мартинович

Отец ребёнка: Бутылкин Мартин Моисеевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Мартин Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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