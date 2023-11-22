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Кошетар Игорь Кондратьевич
Кошетар Игорь Кондратьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)
Мать: не указана
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