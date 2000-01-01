Честнейшина (Нецветаева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшина (Нецветаева) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честнейшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Николай

Отец ребёнка: Честнейшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Виталий

Отец ребёнка: Честнейшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Александр

Отец ребёнка: Честнейшин Петр Павлович

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