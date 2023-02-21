Решетникова (Видянина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Видянина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1939

Дочь: Элеонора Алексеевна

Отец ребёнка: Решетников Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Альберт Алексеевич

Отец ребёнка: Решетников Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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