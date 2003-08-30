Ким Клавдия Гавриловна
Место рожденияУзбекистан, Средне-Чирчикский район, колхоз Северный Маяк
Дата рождения23.02.1944
Дата смерти30.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекистан, Средне-Чирчикский район, колхоз Северный Маяк
Рождение ребёнка
11.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ли Виктор Яковлевич
Смерть
30.08.2003