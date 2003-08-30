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Ким Клавдия Гавриловна

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Место рождения

Узбекистан, Средне-Чирчикский район, колхоз Северный Маяк

Дата рождения

23.02.1944

Дата смерти

30.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан, Средне-Чирчикский район, колхоз Северный Маяк
Рождение ребёнка
11.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ли Виктор Яковлевич

Смерть
30.08.2003
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