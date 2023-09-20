Стерхов анатолий николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1957
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1957
Отец: Стерхов Николай
Рождение ребёнка
01.09.1979
Сын: Стерхов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Стерхова (Чуракова) татьяна вениаминовна
Рождение ребёнка
04.04.1985
Дочь: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Стерхова (Чуракова) татьяна вениаминовна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика