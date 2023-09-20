Стерхов анатолий николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхов анатолий николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1957

Отец: Стерхов Николай

Мать: Стерхова клеопатра андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1979

Сын: Стерхов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Стерхова (Чуракова) татьяна вениаминовна

Рождение ребёнка
04.04.1985

Дочь: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Стерхова (Чуракова) татьяна вениаминовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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