Загородников Арсентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагородников Арсентий Степанович

Загородников Арсентий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загородникова Аксинья Арсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Загородников Григорий Арсентьевич

Мать ребёнка: Загородникова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.