Загородников Арсентий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загородникова Аксинья Арсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Загородников Григорий Арсентьевич
Мать ребёнка: Загородникова Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно