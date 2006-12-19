Смирнов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти19.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Смирнов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
31.01.1957
Дочь: Тимофеева (Смирнова) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Владимировна
Смерть
19.12.2006