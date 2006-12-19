Смирнов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

19.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Смирнов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
31.01.1957

Дочь: Тимофеева (Смирнова) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Владимировна

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
19.12.2006
Псков, город Псков, Псковская область

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