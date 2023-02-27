Гузанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гузанов Емельян

Мать: Праскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гузанова) Маремьяна

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гузанов Николай

Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гузанов Степан

Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гузанов Василий

Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гузанова) Александра

Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна

Смерть
Неизвестно

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