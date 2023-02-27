Гузанов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гузанов Емельян
Мать: Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гузанова) Маремьяна
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гузанов Николай
Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гузанов Степан
Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гузанов Василий
Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Гузанова) Александра
Мать ребёнка: (Гузанова) Маремьяна
Смерть
Неизвестно