Бобкова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бобкова Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бобков Степан Евграфович

Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бобков Иван Евграфович

Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бобкова Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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