Бобкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бобкова Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бобкова Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Бобков Евграф Андреевич
Смерть
Неизвестно