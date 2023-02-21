Елистаров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистаров Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Коннова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Елистарова Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1975

Сын: Елистаров Андрей Викторович

Мать ребёнка: Елистарова Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
13.03.2009
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