Елистаров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Коннова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Елистарова Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
?.03.1975
Сын: Елистаров Андрей Викторович
Мать ребёнка: Елистарова Наталия Владимировна
Похороны
13.03.2009