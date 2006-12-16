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Ершов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1916

Дата смерти

16.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916

Отец: Ершов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1949

Дочь: Вишневская Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
?.03.1951

Сын: Ершов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1952

Дочь: Ликсина-Юревич Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна

Изабелин, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.1958

Сын: Ершов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Нина Андреевна

Смерть
16.12.2006
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