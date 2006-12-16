Ершов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1916
Дата смерти16.12.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916
Отец: Ершов Василий
Рождение ребёнка
30.07.1949
Дочь: Вишневская Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
?.03.1951
Сын: Ершов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1952
Дочь: Ликсина-Юревич Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна
Изабелин, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.1958
Мать ребёнка: Ершова Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Нина Андреевна
Смерть
16.12.2006