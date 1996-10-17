Ранеткина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1957

Сын: Ранеткин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ранеткин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ранеткин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ранеткин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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