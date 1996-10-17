Ранеткина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1957
Сын: Ранеткин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ранеткин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ранеткин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ранеткин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно