Рамазанова (Беляева) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Беляева) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Беляева Анна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.12.2013

Дочь: Рамазанова Диана Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.09.2019

Сын: Рамазанов Арсений Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Игорь Абдулманафович

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