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Одинокова Лидия Ивановна

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Место рождения

Золочев, Львівська область

Дата рождения

24.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947

Отец: Брилев Иван Федорович

Мать: Иноземцева Александра Михайловна

Золочев, Львівська область
Рождение ребёнка
16.11.1968

Дочь: Одинокова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1971

Дочь: Щербина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1971

Дочь: Одинокова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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