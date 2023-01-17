Одинокова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947
Рождение ребёнка
16.11.1968
Дочь: Одинокова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1971
Дочь: Щербина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1971
Дочь: Одинокова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Одиноков Виктор Петрович