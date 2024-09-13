Авзалов (Зиятдинова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авзалов (Зиятдинова) Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиятдинов Гаяз

Мать: Зиятдинов (Ханипова) Магзура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авзалов) Резеда

Отец ребёнка: Авзалов Талгат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авзалова) Энже

Отец ребёнка: Авзалов Талгат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авзалов Тахир

Отец ребёнка: Авзалов Талгат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авзалов Талгат

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