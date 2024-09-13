Авзалов (Зиятдинова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиятдинов Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авзалов) Резеда
Отец ребёнка: Авзалов Талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авзалова) Энже
Отец ребёнка: Авзалов Талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авзалов Тахир
Отец ребёнка: Авзалов Талгат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авзалов Талгат