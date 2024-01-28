Груздева Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Пелагея Петровна

Груздева Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Груздев Петр Борисович

Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1702 или 1708

Сын: Горелов Никифор Борисович

Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Груздев Федор Борисович

Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1705 или 1710

Сын: Груздев (Горелов) Федор Борисович

Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Груздев Аврам Борисович

Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.