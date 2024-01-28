Груздева Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович
Рождение ребёнка
1702 или 1708
Сын: Горелов Никифор Борисович
Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович
Рождение ребёнка
1705 или 1710
Сын: Груздев (Горелов) Федор Борисович
Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Груздев (Горелов) Борис Федорович
Смерть
Неизвестно