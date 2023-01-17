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Силин Гавриил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1865

Отец: Силин Афанасий

Мать: Силина Васса Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1888

Сын: Силин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Егорова

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Силин Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Егорова

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Егорова

Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Егорова

Рождение ребёнка
27.07.1899

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Егорова

Смерть
Неизвестно
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