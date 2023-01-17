Силин Гавриил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1865
Отец: Силин Афанасий
Мать: Силина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1888
Мать ребёнка: Елена Егорова
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.05.1892
Мать ребёнка: Елена Егорова
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Егорова
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Егорова
Рождение ребёнка
27.07.1899
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Егорова
Смерть
Неизвестно