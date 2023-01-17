Козлов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1941
Дата смерти22.?.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якупова Фируза Мухаметовна
Смерть
22.?.2009
Преображение, Лазовский муниципальный район, Приморский край