Козлов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1941

Дата смерти

22.?.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якупова Фируза Мухаметовна

Смерть
22.?.2009
Преображение, Лазовский муниципальный район, Приморский край
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