Лучин Юрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучин Юрий Степанович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

07.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.01.2009
Москва, город федерального значения Москва
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