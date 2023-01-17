Хоминский Станислав Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоминский Станислав Фаддеевич

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Место рождения

д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

16.08.1807

Дата смерти

11.06.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1819 по 1824
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1826 по 1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1843 по 1858
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1858 по 1861
г. Каунас, Литва
Место жительства
С 1861 по 1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1878 по 1886
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Смерть
11.06.1886
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
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