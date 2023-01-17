Хоминский Станислав Фаддеевич
Место рожденияд. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Дата рождения16.08.1807
Дата смерти11.06.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1819 по 1824
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1826 по 1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1843 по 1858
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1858 по 1861
г. Каунас, Литва
Место жительства
С 1861 по 1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1878 по 1886
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Смерть
11.06.1886
д. Ольшево, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь