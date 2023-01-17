Полежаев Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полежаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1938
Сын: Полежаев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1944
Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Самарина Светлана Петровна
Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости