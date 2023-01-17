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Полежаев Пётр Григорьевич

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Место рождения

Кукуй, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полежаев Григорий

Мать: не указана

Кукуй, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.02.1938

Сын: Полежаев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.11.1944

Сын: Полежаев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Самарина Светлана Петровна

Мать ребёнка: Полежаева Мария Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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