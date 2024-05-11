Шишелова Марфа Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишелова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишелов Прокопий Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осташева (Шишелова) Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Чупрова (Шишелова) Ефросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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