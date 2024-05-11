Шишелова Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осташева (Шишелова) Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Чупрова (Шишелова) Ефросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Шишелов Прокопий Трифонович
Смерть
Неизвестно