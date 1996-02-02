Болотов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1921
Дата смерти02.02.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1921
Отец: Болотов Яков Леонтьевич
Мать: Болотова Анна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1950
Дочь: Пестерева (Болотова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1952
Дочь: Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна
Рождение ребёнка
03.09.1953
Дочь: Зыкова (Болотова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна
Смерть
02.02.1996