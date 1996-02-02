Болотов Николай Яковлевич 07.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болотов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1921

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1921

Отец: Болотов Яков Леонтьевич

Мать: Болотова Анна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1950

Дочь: Пестерева (Болотова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

Рождение ребёнка
02.05.1952

Дочь: Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1953

Дочь: Зыкова (Болотова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
02.02.1996

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