Смирнов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1914
Дата смертиМежду 1942 и 1945
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1942 и 1945
В 1941 году ушел на фронт. Погиб. Похоронен в Курской области в братской могиле