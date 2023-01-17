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Смирнов Алексей Васильевич

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Место рождения

Троицкое, Семеновская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

После 1914

Дата смерти

Между 1942 и 1945

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
После 1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Троицкое, Семеновская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Между 1942 и 1945
В 1941 году ушел на фронт. Погиб. Похоронен в Курской области в братской могиле
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