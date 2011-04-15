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Шесткова Вероника Борисовна

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

15.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2011

Отец: Шестков Борис Владимирович

Мать: Шесткова Ирина Михайловна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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