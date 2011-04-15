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Шесткова Вероника Борисовна
Шесткова Вероника Борисовна
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Древо
Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
15.04.2011
Пол
Женский
Отец
Шестков Борис Владимирович
1979 г.р.
Мать
Шесткова (Тырышкина) Ирина Михайловна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2011
Отец:
Шестков Борис Владимирович
Мать:
Шесткова Ирина Михайловна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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