Батухтин Дмитрий Дмитриевич 22.10.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Батухтин Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.10.1882 ст.

Дата смерти

03.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.

Отец: Батухтин Дмитрий Гаврилович

Мать: Батухтина Матрона Андреевна

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.

Дочь: Чечихина (Батухтина) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.

Сын: Батухтин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1909 ст.

Сын: Батухтин Игнат Дмитриевич

Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Батухтин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

Смерть
03.05.1925
Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область

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