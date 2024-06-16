Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1882 ст.
Дата смерти03.05.1925
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.
Дочь: Чечихина (Батухтина) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.
Сын: Батухтин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна
Рождение ребёнка
15.12.1909 ст.
Сын: Батухтин Игнат Дмитриевич
Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Батухтин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна
Смерть
03.05.1925
Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область