Кузнецов геннадий петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов геннадий петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1968

Дата смерти

01.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1995

Дочь: Гаврилова анастасия геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2005

Сын: Кузнецов егор геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2008
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