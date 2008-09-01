Кузнецов геннадий петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1968
Дата смерти01.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1995
Дочь: Гаврилова анастасия геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2005
Сын: Кузнецов егор геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2008