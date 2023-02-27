Федоров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Федоров Федор

Мать: (Федорова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федорова) Евдокия

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Федорова) Екатерина

Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федоров Александр

Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Федоров Михаил

Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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