Федоров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Федоров Федор
Мать: (Федорова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Федорова) Евдокия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Федорова) Екатерина
Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Федоров Александр
Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федоров Михаил
Мать ребёнка: (Федорова) Евдокия
Смерть
Неизвестно