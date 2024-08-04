Срослов алексей иванович
Место рождения
Дата рождения30.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1863 ст.
Отец: Срослов иван
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Обучался в Оренбургском учительском институте (неполный курс).
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
До 1884
Обучался в Оренбургском учительском институте (неполный курс).
Образование
С 1884 по 1886
Направлен в Казанское пехотное юнкерское училище. Закончил его подпрапорщиком в 1886.
Военная служба
С 14.03.1884
Вступил в службу вольноопределяющимся 3-го разряда в 159-й пехотный Гурийский полк 14.03.1884 г.Оренбург. 25 октября 1888 г. 159-й пехотный Гурийский полк прибыл на постоянные квартиры в Самару из г. ... Показать все
Военная служба
С 03.04.1889 ст.
Назначен зав. лазаретом Гурийского полка. 03.04.1889.
Рождение ребёнка
02.03.1890 ст.
Дочь: валентина алексеевна
Мать ребёнка: Срослова александра ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1893
Дочь: ольга алексеевна
Мать ребёнка: Срослова александра ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1896
Сын: Срослов алексей алексеевич
Мать ребёнка: Срослова александра ивановна
Военная награда
26.02.1897
медаль в память Царствования Императора Александра III
Военная награда
17.09.1897
темно-бронзовая за труды по переписи 1897 г.
Военная награда
16.09.1900
за спасение погибавших
Военная награда
15.07.1902
Св. Станислава 3-й ст
Военная награда
12.03.1906
Св. Анны 3-й ст.
Военная награда
05.01.1907
медаль Красного креста
Военная награда
05.01.1907
медаль Красного креста
Военная награда
11.10.1916
Св. Станислава 2-й ст. с мечами
Смерть
Неизвестно