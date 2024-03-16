Иван Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Данила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
После 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Упоминание
19.04.1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
Неизвестно
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