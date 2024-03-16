Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Место жительства
После 1816 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Упоминание
19.04.1834 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
Неизвестно