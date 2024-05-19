Подопригора (Остроухова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (Остроухова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остроухов Николай

Мать: Остроухова (-) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Джордж Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.04.1962

Дочь: Микуленене (Подопригора) Галина Джорджовна

Отец ребёнка: Подопригора Джордж Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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