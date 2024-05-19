Подопригора (Остроухова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остроухов Николай
Мать: Остроухова (-) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подопригора Джордж Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.04.1962
Дочь: Микуленене (Подопригора) Галина Джорджовна
Отец ребёнка: Подопригора Джордж Дмитриевич
Смерть
Неизвестно