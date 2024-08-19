Мастюгина Акулина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастюгина Акулина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Мастюгин Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Мастюгин Никифор Астафьевич

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-98-2-76
Смерть
Неизвестно

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