Мастюгина Акулина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Мастюгин Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Мастюгин Никифор Астафьевич
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-98-2-76
Смерть
Неизвестно