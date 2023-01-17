Рабинова Марьяша Зеликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти26.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Отец: Рабинов Зелик
Мать: Низкер Малка
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: Славкина Светлана Гиловна
Отец ребёнка: Славкин Гил (Гриша) Ицхакович
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область