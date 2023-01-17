Рабинова Марьяша Зеликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРабинова Марьяша Зеликовна

Рабинова Марьяша Зеликовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

26.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Рабинов Зелик

Мать: Низкер Малка

Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: Славкина Светлана Гиловна

Отец ребёнка: Славкин Гил (Гриша) Ицхакович

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славкин Гил (Гриша) Ицхакович

Смерть
26.03.1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close