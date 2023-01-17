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Васючков Владимир Петрович

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1974

Отец: Васючков Петр Васильевич

Мать: Васючкова Наталия Николаевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Место жительства
12.01.1974
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
В Стерлитамаке жил с 1974 по 1976г.
Место жительства
1976
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
С 1976 года по настоящее время проживает в с.Кандры
Образование
10.06.1991
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
С 1981 по 1991 год обучался в КСОШ №1
Образование
18.02.1994
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
С 1991 по 1994 год обучался в Октябрьском коммунально-строительном техникуме по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Военная служба
01.03.1994
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван в армию Туймазинским городским ВК. Проходил службу в в/ч 21369, в/ч 60546, в/ч 15413-Б. Уволен в запас 30.04.1995г.
Бракосочетание
18.10.1996

Жена: Васючкова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
28.02.1997

Сын: Васючков Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.2001

Дочь: Васючкова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.2016

Дочь: Васючкова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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