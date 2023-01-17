Васючков Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения12.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1974
Место жительства
12.01.1974
В Стерлитамаке жил с 1974 по 1976г.
Место жительства
1976
С 1976 года по настоящее время проживает в с.Кандры
Образование
10.06.1991
С 1981 по 1991 год обучался в КСОШ №1
Образование
18.02.1994
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
С 1991 по 1994 год обучался в Октябрьском коммунально-строительном техникуме по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Военная служба
01.03.1994
Призван в армию Туймазинским городским ВК. Проходил службу в в/ч 21369, в/ч 60546, в/ч 15413-Б. Уволен в запас 30.04.1995г.
Бракосочетание
18.10.1996
Рождение ребёнка
28.02.1997
Сын: Васючков Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.2001
Дочь: Васючкова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.2016
Дочь: Васючкова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Васючкова Александра Владимировна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан